"Химки" и Резуан решают задачу, чтобы остаться в РПЛ. Дальше будет видно. Пока что мы о новом контракте не разговаривали", - цитирует Клюева "СЭ".
Российский игрок, выступающий на позиции левого вингера, Резиуан Мирзов защищает цвета "Химок" с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче за клуб, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт вингера с "Химками" рассчитан до конца этого сезона. "Химки" после 20 туров набрали 13 очков и находится в зоне прямого вылета, на 15 месте.
Агент Мирзова: пока о новом контракте с "Химками" не разговаривали
Агент нападающего "Химок" Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал, как продвигаются переговоры о продлении соглашения его клиента с клубом.
Фото: ФК "Химки"