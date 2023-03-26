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Литвинов - об игре центральным защитником: перед игрой с Ираком созвонились с Джикией, дал мне напутственные слова

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Защитник сборной России Руслан Литвинов рассказал о поддержке от своего одноклубника Георгия Джикия перед матчем с Ираком.
"Чемпионат"
- Хотелось бы показывать целостный футбол, красивую игру. Понятно дело, что мало времени на подготовку. Ирак не удивил игрой, смотрели, разбирали их. В роли центрального защитника мне не привыкать играть. Георгий Тамазович Джикия травмирован, здоровья ему. Перед матчем созванивались с ним, дал мне напутственные слова.

Георгий Джикия исполняет обязанности капитана в московском "Спартаке" и сборной России. Центральный защитник красно-белых был вызван на мартовские матчи национальной команды с Ираном и Ираком так же, как и еще девять его одноклубников, однако не смог помочь подопечным Валерия Карпина из-за полученной в последней перед началом сборов встрече травмы. Без Джикии сборная России сыграла вничью с Ираном в Тегеране 1:1, а также добилась победы над Ираком в Санкт-Петербурге 2:1.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России Сборная Ирака Джикия Литвинов
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