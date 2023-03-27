– После важных матчей или побед над лидером чемпионата ребята сразу начинают просить двойные-тройные, но я сразу отрезаю: "Нет! А завтра вы проиграете аутсайдеру, и что? Тогда несите в кассу зарплату", – приводит слова Иванова "Матч ТВ".
В текущем сезоне "Урал" под руководством Виктора Гончаренко выдал беспрецедентную 16-матчевую беспроигрышную серию. Прервать ее удалось только "Динамо" в последнем туре, которое добилось выездной победы над уральцами в Екатеринбурге со счетом 1:0. Автором единственного гола стал 20-летний нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, отличившийся под занавес встречи.
Команда Виктора Гончаренко продолжает выступление в Кубке России. По итогам 20-ти туров РПЛ "Урал" располагается на десятой строчке в таблице, имея на счету 25 очков. Отставание от замыкающего тройку лидеров "Спартака" насчитывает 15 баллов.
Президент "Урала" Иванов – о премиальных: нет! А завтра вы проиграете аутсайдеру, и что? Тогда несите в кассу зарплату
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о самых больших премиальных в истории екатеринбургского клуба.
Фото: ФК "Урал"