– Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в "Челси". Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться. Человек впал в психологическую яму. Ему сложно, ведь головой он уже находился в Лондоне. Виден спад в игре Арсена, и надо ему в этом помочь. Звезды ломаются, а вы чего-то хотите от Захаряна.
Он должен в первую очередь доказать себе, что возможный переход в "Челси" – не просто череда слухов. Ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было, – приводит слова Канчельскиса Sport24.
В летнее трансферное окно лондонский "Челси", по слухам, находился на финальной стадии переговоров с 19-летним полузащитником "Динамо" Арсеном Захаряном. Однако сделка сорвалась по околоспортивным причинам. После этого уроженец Самары проводит менее яркий сезон по сравнению с кампанией-2021/22. В восемнадцати играх текущего розыгрыша чемпионата России Захарян отличился лишь дважды. Кроме того, на его счету пять ассистов.
Зимой Захарян был близок к переходу в стамбульский "Галатасарай". Сообщалось, что турецкая сторона уже согласовала сделку, но переезд на берега Босфора в последний момент заблокировал отец спортсмена Норайр Захарян. Возможно, сыграли свою роль политические мотивы.
Канчельскис – о сорвавшемся трансфере Захаряна в "Челси": ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис порассуждал о психологических последствиях для Арсена Зазаряна от срыва трансфера молодого хавбека "Динамо" в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"