"Да, положение у нас очень сложное. Нужно играть и набирать очки. Почему не получается? Не могу сказать. Но играть нужно до конца, руки точно нельзя опускать. А там посмотрим. В том году положение было даже чуть сложнее, но мы сохранились. Но в том году мы побеждали, а сейчас не можем", - цитирует Мирзова Sport24.
29-летний российский футболист, играющий левого вингера, Резиуан Мирзов перешел в "Химки" из московского "Спартака" в 2020 году на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 21 матч за команду, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Контракт Мирзова с клубом рассчитан до конца текущего сезона. "Химки" на данный момент расположились в зоне прямого вылета, на предпоследнем, 15 месте. В их активе 13 набранных баллов в 20 проведенных турах. От зоны стыковых матчей подмосковный коллектив отделяет 4 очка.
Нападающий "Химок" Мирзов: в том году положение было даже сложнее. Нужно играть до конца, руки точно нельзя опускать
Нападающий подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов считает, что у команды еще есть шансы сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"