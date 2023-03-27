"Самый неудобный нападающий? Всегда было неудобно играть с Дзюбой. К остальным можно было привыкнуть. Дзюба хорошо корпусом играл. Достаточно техничный и высокий игрок. Меня не удивляет, что Артем сходу стал забивать за "Локомотив". Он - качественный игрок. Дзюба и в сорок лет качества свои не растеряет, хоть и не будет такой подвижный", - цитирует Ойеволе Sport24.
Российский защитник Адесойе Ойеволе является воспитанником футбольной школы "Торпедо-ЗИЛ". Он завершил карьеру игрока по окончании сезона 2021/22. Этот сезон 40-летний Ойеволе начал в должности тренера "Оренбурга".
Артем Дзюба начинал этот сезон в Турции, представляя "Адану Демирспор". За турецкую команду он отыграл всего 5 матчей, в которых отличился 1 забитым голом. В ноябре форвард и турецкий клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию и Дзюба вернулся в РПЛ, подписав в феврале контакт с "Локомотивом" до конца текущего сезона. 34-летний экс-нападающий сборной России сыграл за "железнодорожников" в 5 встречах, в которых набрал 4+1 по системе гол плюс пас.
Ойеволе: не удивляет, что Дзюба сходу стал забивать за "Локомотив". Он и в 40 лет свои качества не растеряет
Тренер "Оренбурга" Адесойе Ойеволе поделился мыслями о форварде "Локомотива" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"