Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Австрия
2 - 1 2 1
ЭстонияЗавершен
Нидерланды
3 - 0 3 0
ГибралтарЗавершен
Венгрия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Швеция
5 - 0 5 0
АзербайджанЗавершен
Молдавия
0 - 0 0 0
ЧехияЗавершен
Ирландия
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен
Польша
1 - 0 1 0
АлбанияЗавершен
Черногория
0 - 2 0 2
СербияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Греция
0 - 0 0 0
ЛитваЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Ойеволе: не удивляет, что Дзюба сходу стал забивать за "Локомотив". Он и в 40 лет свои качества не растеряет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер "Оренбурга" Адесойе Ойеволе поделился мыслями о форварде "Локомотива" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Самый неудобный нападающий? Всегда было неудобно играть с Дзюбой. К остальным можно было привыкнуть. Дзюба хорошо корпусом играл. Достаточно техничный и высокий игрок. Меня не удивляет, что Артем сходу стал забивать за "Локомотив". Он - качественный игрок. Дзюба и в сорок лет качества свои не растеряет, хоть и не будет такой подвижный", - цитирует Ойеволе Sport24.

Российский защитник Адесойе Ойеволе является воспитанником футбольной школы "Торпедо-ЗИЛ". Он завершил карьеру игрока по окончании сезона 2021/22. Этот сезон 40-летний Ойеволе начал в должности тренера "Оренбурга".

Артем Дзюба начинал этот сезон в Турции, представляя "Адану Демирспор". За турецкую команду он отыграл всего 5 матчей, в которых отличился 1 забитым голом. В ноябре форвард и турецкий клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию и Дзюба вернулся в РПЛ, подписав в феврале контакт с "Локомотивом" до конца текущего сезона. 34-летний экс-нападающий сборной России сыграл за "железнодорожников" в 5 встречах, в которых набрал 4+1 по системе гол плюс пас.


Дзюба Локомотив Ойеволе Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Ойеволе: не удивляет, что Дзюба сходу стал забивать за "Локомотив". Он и в 40 лет свои качества не растеряет
Мирзов: в "Краснодаре" играют 10 иностранцев - и что? Они лучше смотрелись, когда играли воспитанниками
Защитник "Локомотива" Фассон: "Барселона" была заинтересована в моем переходе 2
Орлов: Бердыеву нужно понять игроков "Сочи", а игрокам - его
Гончаренко: мы хорошо знаем, как нужно играть против "Зенита" 1
27 марта
Лучший бомбардир "Кубани" Абдоков: на данный момент все мои мысли связаны с этим клубом
Нидерланды разгромили Гибралтар в квалификации Евро-2024. У защитника Аке - дубль
Дубль Влаховича обеспечил Сербии победу над Черногорией
Чехия потеряла очки в игре с Молдавией, ВАР отменил гол Кухты
Гол Павара принес Франции выездную победу над Ирландией
Польша победила Албанию в домашнем отборочном матче к Евро-2024
Тренер 2DROTS Кузнецов: наверное, нужно обыграть "Барселону" или "Баварию", чтобы меня позвали в профессиональный клуб 1
Сербский агент Еремич: за Баринова никто уже не предложит 5 миллионов
Кавазашвили: своим дискриминационным решением УЕФА и ФИФА невольно помогли российскому футболу эксклюзив
Кечинов: сборная России находится в фазе становления. Не стоит сейчас ожидать слаженной игры и взаимопонимания эксклюзив