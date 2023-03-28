- Лучший игрок ЦСКА из нынешних игроков? Наверное, Акинфеев. С учетом того, чего он достиг, Игорь заслуживает, чтобы мы ему создали памятник при жизни!
Даниэл Карвальо играл за ЦСКА, когда за армейцев уже выступал Игорь Акинфеев. Португальский атакующий полузащитник завершил профессиональную игровую карьеру в 2018 году, когда ему было 35 лет. Вратарю ЦСКА Акинфееву 36 лет, и он продолжает оставаться основным голкипером армейцев.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Карвальо: Акинфеев заслуживает, чтобы мы ему создали памятник при жизни! Он лучший игрок ЦСКА сейчас
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо призвал установить памятник голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.
Фото: "СЭ"