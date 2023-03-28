- Что касается закона, то он принят, Правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет. Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать Правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения.
Ранее о Fan ID высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Политик заявил, что решение по карте болельщика, по ее отмене или реформе законопроекта, должно принимать спортивное руководство страны. В РФС заявляли о том, что инициатива введения Fan ID исходила от правительства России. Целью законопроекта было повышение безопасности посещения матчей Российской Премьер-Лиги.
Вчера, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому, Fan ID должен быть реформирован для упрощения получения карты болельщика отдельными группами населения.
Источник: "РБ Спорт"
Дюков: вопрос об изменении Fan ID нужно задать Правительству России, а не РФС
Президент РФС Александр Дюков переадресовал вопрос о реформе Fan ID Правительству России.
Фото: РИА Новости