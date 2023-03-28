- Вилсон чувствует себя хорошо. Но ему нужно еще какое-то время. В целом восстановление идет по плану, - приводит комментарий агента Sport24.
Центрфорвард из Франции Вильсон Изидор в осенней части сезона провел за "Локомотив" 17 встреч в различных турнирах, в которых он сумел 4 раза поразить ворота соперников и столько же раз ассистировать своим партнерам. Для того, чтобы отметиться голевым действием Вильсону требуется примерно 304 игровые минуты. Отметим, что зимой игрок получил повреждение, которое сорвало его переход в клуб французской лиги "Лион". Этой зимой состав коллектива из Москвы пополнил россиянин Артем Дзюба, играющий на позиции центрального нападающего. За 5 встреч Артем набрал 4+1 по системе гол плюс пас. В 21-м туре РПЛ "Локомотив" встретится с "Пари НН".
Агент: восстановление Изидора идет по плану, но ему нужно еще какое-то время
Агент французского игрока Вильсона Изидора рассказал о восстановлении футболиста от травмы.
Фото: ФК "Локомотив