– Уровень у Дзюбы хороший. Но если человек не играет в футбол около полугода, а потом выходит и творит такое, вопросов больше к уровню соревнования. С Артемом надо было разговаривать по продлению в "Зените". Но разговаривать задолго до конца контракта и разговаривать грамотно – никто бы не гарантировал места в основе, но он бы точно помог команде. Если он сам от этого отказался – это одно, если не предлагали такой вариант – совсем другое, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
Артем Дзюба завершал минувший сезон в санкт-петербургском "Зените", которому помог в очередной раз стать чемпионом России. Летом стороны не стали продлевать сотрудничество, и 34-летний ветеран оказался на бирже труда. В начале августа экс-нападающий сборной России заключил соглашение с "Адана Демирспор".
Опыт в чемпионате Турции для Дзюбы получился неудачным. В своем дебютном матче он забил мяч в ворота "Фенербахче", но после все реже получал игровые минуты. В результате в начале ноября футболист покинул берега Босфора. В первой декаде февраля Дзюба стал игроком "Локомотива". Форвард помог "железнодорожникам" выиграть все три матча чемпионата России в марте, при этом забил в них четыре гола.
Широков: с Дзюбой надо было разговаривать по продлению в "Зените". Но делать это задолго до конца контракта и грамотно
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков раскритиковал решение сине-бело-голубых не продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой по окончании прошлого сезона.
Фото: ФК "Ростов"