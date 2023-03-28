- У "Спартака" есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они еще поборются с "Зенитом" и докажут, что сильнее. Лидеры всегда сменяются. Никто не может выигрывать вечно. "Спартак" — большая команда. Пришло их время, - приводит мнение Ари Sport24.
"Спартак" по итогам 20 туров опустился на 3-е место, проиграв в гостях "Оренбургу" (0:2). Теперь на 2-й строчке находится "Ростов" Валерия Карпина. Дружина Гильермо Абаскаля отстает от "Зенита", идущего в лидерах, на 8 баллов. В розыгрыше осталось еще 30 очков. В очном матче, который проходил в Москве, команда Сергея Семака оказалась сильнее местного коллектива благодаря голам Деяна Ловрена и Андрея Мостового. У красно-белых точным ударом отметился Александр Соболев. Матч второго круга пройдет на "Газпром Арене" в рамках 26-го тура российского первенства. Отметим, что "Спартак" не может обыграть Зенит в рамках РПЛ с 2017 года. Тогда коллективами руководили итальянские специалисты Массимо Каррера и Роберто Манчини.
Ари: у "Спартака" есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они докажут, что сильнее "Зенита"
Экс-форвард "Спартака" Ари поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: Sport24