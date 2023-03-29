Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Ринат Билялетдинов: в "Химках" Тихий тренировался со мной индивидуально

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер "Химок" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о расторжении контракта между красно-черными и центральным защитником Дмитрием Тихим.
Фото: РПЛ
- По контракту "Химки" должны были предоставить Тихому тренировочный процесс, это выполнялось. Разорвал он контракт или нет, я не знаю. Тренировался Дмитрий не в общей группе, а со мной индивидуально. Я знал, что у Тихого есть трудности, но зачем лезть к нему с какими-то расспросами в данной ситуации, она не из приятных, - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о расторжении контракта между подмосковными "Химками" и 30-летним центральным защитником Дмитрием Тихим, выступавшим за красно-черных с февраля 2019 года. Эти данные были опровергнуты генеральным директором клуба Николаем Оленевым, который заявил, что Тихий останется как минимум до конца текущего сезона. До этого стало известно об отстранении Тихого от тренировок с основной командой, а также о его конфликте с главным тренером красно-черных Спартаком Гогниевым.

"Чемпионат": Тихий разорвал контракт с "Химками", но получит по нему всю сумму до лета 2024 года

Гендиректор "Химок": расторжение контракта с Тихим? Как минимум до конца сезона Дмитрий останется в клубе


Химки Тихий Билялетдинов Р Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Карпин - о выходе в пас от своих ворот: в официальном матче сборная бы так не играла. Но сейчас такое можно пробовать 1
"Пари НН" может уволить главного тренера в случае поражения от "Локомотива"
Карпин: Пиняев - молодец, но год назад слышал то же про Захаряна. Давайте поспокойнее, ему еще доказывать и доказывать 2
Карпин: два раза мы собирались вызывать Дзюбу в сборную России, он говорил, что не готов. Ко мне какие претензии?
Пресс-секретарь сборной Ирака: все слухи о том, что матч Россия - Ирак мог не состояться - неправда
Карпин - о реакции на критику от Матыцина: и у меня вопрос к министру спорта - он с командой и болельщиками? 8
Карпин: ошибки в передачах - не про мотивацию. Мотивации не было с Киргизией, когда игроки думали о мобилизации
Шунин: меня звали из "Динамо" в "Зенит", в "Спартак", в "Локомотив" с 10-кратной зарплатой 3
Бородюк: россиян "Зенита" устраивает роль в ротации, поэтому они не прогрессируют
Ринат Билялетдинов: в "Химках" Тихий тренировался со мной индивидуально
Месси преодолел планку в 100 забитых голов за сборную Аргентины
Аргентина разгромила Кюрасао с классическим хет-триком Месси 3
"Торпедо" запретило Талалаеву высказываться на тему работы в клубе 2
"Фенербахче" намерен приобрести Азара летом 1
Фюллькруг установил рекорд сборной Германии 21 века, забив шесть голов в первых 6 матчах