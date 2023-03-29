- По контракту "Химки" должны были предоставить Тихому тренировочный процесс, это выполнялось. Разорвал он контракт или нет, я не знаю. Тренировался Дмитрий не в общей группе, а со мной индивидуально. Я знал, что у Тихого есть трудности, но зачем лезть к нему с какими-то расспросами в данной ситуации, она не из приятных, - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о расторжении контракта между подмосковными "Химками" и 30-летним центральным защитником Дмитрием Тихим, выступавшим за красно-черных с февраля 2019 года. Эти данные были опровергнуты генеральным директором клуба Николаем Оленевым, который заявил, что Тихий останется как минимум до конца текущего сезона. До этого стало известно об отстранении Тихого от тренировок с основной командой, а также о его конфликте с главным тренером красно-черных Спартаком Гогниевым.
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Гендиректор "Химок": расторжение контракта с Тихим? Как минимум до конца сезона Дмитрий останется в клубе
Ринат Билялетдинов: в "Химках" Тихий тренировался со мной индивидуально
Тренер "Химок" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о расторжении контракта между красно-черными и центральным защитником Дмитрием Тихим.
Фото: РПЛ