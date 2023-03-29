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Новичок "Химок" Антич: если переезжаешь в Россию, это не значит, что ты переезжаешь в тюрьму

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Сербский защитник "Химок" Никола Антич признался, что геополитическая ситуация никак не повлияла на его решение перейти из солигорского "Шахтера" в российский клуб.
Фото: ФК "Шахтер Солигорск"
– Ситуация с отстранением никак не влияла на мой выбор. Если переезжаешь в Россию, это не значит, что ты переезжаешь в тюрьму. Из России можно уехать в топ-клубы. Даже если заканчиваешь карьеру в России, то это хорошо по меркам футбола, – приводит слова серба "РИА Новости".

Во время зимней паузы 29-летний серб стал одним из двенадцати новичков "Химок". Подмосковный клуб решил провести "перезагрузку" состава с тем, чтобы попытаться остаться в элитном дивизионе чемпионата России. По итогам 2/3 турнирной дистанции команда Спартака Гогниева с 13 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте в таблице.

Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре балла. От спасительной 12-й позиции химчан отделяют семь очков. В рамках 21-го тура РПЛ "Химки" 2 апреля на своем поле примут "Краснодар".


Химки
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