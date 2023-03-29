Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Зарема – о лидерстве "Спартака" по агентским выплатам в РПЛ: клуб при нас всегда платил в белую

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на информацию от РФС о том, что красно-белые стали лидерами по выплатам агентам игроков и тренеров в 2022 году.
Фото: ФК "Спартак"
Согласно данным финансового отчета Российского футбольного союза, "Спартак" перевел на счета посредников 4,818 тысяч евро, 267 987 тысяч рублей и 36 658,63 долларов.

– Нужно понимать, что выплаты по комиссиям разбиваются на 3–4 года, поэтому включаются расходы прежних периодов, если контракты не были приостановлены и разорваны. Было много трансферов у Луки Каттани, его важные продажи Лукаса Аиртона и Понсе, и некоторых футболистов "Спартака-2".

"Спартак" при нас всегда платил в белую. Известны механизмы, как уходить от финансового fair play, оплачивать часть стоимости или комиссии через подряды связанных структур и рассказывать потом, что некоторый клуб заплатил за игрока всего 12 миллионов, например, и 300 тысяч евро комиссии. Болельщики очень впечатляются и ведутся на такое, – приводит слова Салиховой Metaratings.

Следом за "Спартаком" в рейтинге агентских выплат расположились санкт-петербургский "Зенит" (85 328 000 рублей и 6 601 000 евро) и московский ЦСКА (910 881 долларов и 6 582 253,47 евро). В общей сложности клубы Российской Премьер-Лиги выплатили агентам по итогам минувшего года 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро.

В ближайшие выходные возобновится чемпионат России, который был приостановлен из-за паузы на матчи национальных команд. Игры пройдут в субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля, в семи городах страны. После 2/3 турнирной дистанции "Зенит" уверенно лидирует в таблице, имея на счету 48 очков и опережая конкурентов на семь баллов.

У "Ростова" под руководством Валерия Карпина 41 очко. Благодаря минимальной победе в большинстве над "Химками" (1:0) в предыдущем туре донской клуб опередил "Спартак", уступивший в Оренбурге со счетом 0:2. В активе команды Гильермо Абаскаля 40 очков. На пять баллов от красно-белых отстают их земляки - "Динамо" и ЦСКА.


Спартак Салихова
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Быстров: когда доводили мяч до Пиняева, я начинал кайфовать от футбола
"Милан" и Жиру ведут переговоры о новом контракте
Данни: верю, что "Локомотив" продлит контракт с Дзюбой
Федотов: Карраскаль на замене? Это конкуренция
Дзюба – о награде лучшему игроку марта в РПЛ: сегодня порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам
Слуцкий – о вызове игроков не старше 30 лет: должны быть все лучшие, независимо от того, какие у тебя с кем отношения
Канчельскис – о возвращении к тренерской деятельности: улетаю на переговоры. Я бы не сказал, что это европейская страна
Слуцкий – о словах Карпина: вопрос некорректный, фантастический по идиотизму. Понятно, что он острый якобы, но тупой 1
Юран – о ролике голов АПЛ без игроков из России: это и несмешно, и смешно. Тут даже не цирк, а просто детский сад
Неймар проиграл 1 млн евро на ставках в прямом эфире и расплакался
Канчельскис – об отсутствии голов россиян в ролике АПЛ: на обиженных воду возят. Зависимые люди, сказали сверху – и все
Мостовой – о ролике АПЛ без российских футболистов: не удивлюсь, если в Испании мои голы тоже не появятся
Жерар Ромеро: Месси согласен пойти на серьезное понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону"
Зарема – о лидерстве "Спартака" по агентским выплатам в РПЛ: клуб при нас всегда платил в белую 3
Президент "Торпедо" Савин – об отставке Талалаева: по каким-то причинам результата, которого мы все хотели, не достигли 1