Согласно данным финансового отчета Российского футбольного союза, "Спартак" перевел на счета посредников 4,818 тысяч евро, 267 987 тысяч рублей и 36 658,63 долларов.
– Нужно понимать, что выплаты по комиссиям разбиваются на 3–4 года, поэтому включаются расходы прежних периодов, если контракты не были приостановлены и разорваны. Было много трансферов у Луки Каттани, его важные продажи Лукаса Аиртона и Понсе, и некоторых футболистов "Спартака-2".
"Спартак" при нас всегда платил в белую. Известны механизмы, как уходить от финансового fair play, оплачивать часть стоимости или комиссии через подряды связанных структур и рассказывать потом, что некоторый клуб заплатил за игрока всего 12 миллионов, например, и 300 тысяч евро комиссии. Болельщики очень впечатляются и ведутся на такое, – приводит слова Салиховой Metaratings.
Следом за "Спартаком" в рейтинге агентских выплат расположились санкт-петербургский "Зенит" (85 328 000 рублей и 6 601 000 евро) и московский ЦСКА (910 881 долларов и 6 582 253,47 евро). В общей сложности клубы Российской Премьер-Лиги выплатили агентам по итогам минувшего года 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро.
В ближайшие выходные возобновится чемпионат России, который был приостановлен из-за паузы на матчи национальных команд. Игры пройдут в субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля, в семи городах страны. После 2/3 турнирной дистанции "Зенит" уверенно лидирует в таблице, имея на счету 48 очков и опережая конкурентов на семь баллов.
У "Ростова" под руководством Валерия Карпина 41 очко. Благодаря минимальной победе в большинстве над "Химками" (1:0) в предыдущем туре донской клуб опередил "Спартак", уступивший в Оренбурге со счетом 0:2. В активе команды Гильермо Абаскаля 40 очков. На пять баллов от красно-белых отстают их земляки - "Динамо" и ЦСКА.
Зарема – о лидерстве "Спартака" по агентским выплатам в РПЛ: клуб при нас всегда платил в белую
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на информацию от РФС о том, что красно-белые стали лидерами по выплатам агентам игроков и тренеров в 2022 году.
Фото: ФК "Спартак"