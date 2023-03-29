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Форвард "Факела" Марков: Заболотный - сумасшедший профессионал. Он работает до изнеможения на каждой тренировке

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Российский нападающий "Факела" Евгений Марков, игравший с Антоном Заболотным в "Тосно", поделился мнением по поводу своего бывшего партнера по команде.
Фото: Sport24
- Заболотный — идеальный партнер? Да. С ним приятно играть, учитывая, как он ведет единоборства. В «Тосно» Заба выигрывал верх, а я пытался подобрать и развить атаку. У нас был интересный тандем. И еще Заболотный — сумасшедший профессионал. Он работает до изнеможения на каждой тренировке. Таких мало в России, - приводит мнение Маркова "Матч ТВ".

Российский центрфорвард ЦСКА Антон Заболотный провел в РПЛ 131 игру, в них россиянин сумел отметиться 25 голами, а также 16 раз ассистировать своим партнерам по команде. Защищая цвета "Тосно", Антон забил 24 гола в 63 встречах. Своей игрой за клуб ленинградской области форвард заинтересовал "Зенит", куда перебрался зимой 2017 года. С коллективом из Санкт Петербурга Заболотный завоевал золотые медали РПЛ в сезоне 2018/2019. Летом 2021 года игрок пополнил состав ЦСКА. В этом сезоне футболист набрал 2+3 по системе гол плюс пас в 21 поединке за армейский клуб. Для того, чтобы поразить ворота соперников Заболотному требуется в среднем 297 игровых минут.


Марков Факел Тосно Заболотный ЦСКА
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