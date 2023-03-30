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Мостовой: по уровню и игре сборная России недалеко уходит от тех команд, с которыми играла

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой оценил уровень игры национальной команды на фоне предыдущих соперников.
Фото: "Чемпионат"
– Китай – наш главный возможный соперник сейчас. Выбирать нам не приходится. По уровню и игре мы недалеко уходим от тех команд, с которыми играли, – приводит слова Мостового "Чемпионат".

После отстранения от участия в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА сборная России вынуждена довольствоваться товарищескими матчами. За календарный год в режиме бана команда Валерия Карпина провела пять матчей, добившись в них двух побед.

Сначала россияне одолели Кыргызстан со счетом 2:1, после чего последовала серия из трех ничейных результатов кряду. При этом в ворота Таджикистана и Узбекистана нашим футболистам не удалось забить ни единого гола. В минувшее воскресенье россияне прервали свою трехматчевую безвыигрышную серию, в родных стенах нанеся поражение Ираку со счетом 2:0.


Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака Мостовой
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