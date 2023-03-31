- Кто сейчас лучший тренер России? Здесь даже двух мнений быть не может — Сергей Семак. Своими результатами он это доказывает. Выиграть чемпионат один раз — не проблема. А держать уровень на протяжении пяти-шести лет — это уже искусство тренера. Каждый сезон мотивировать игроков и управлять командой для достижения больших результатов. Это очень важно.
Сам Валерий Газзаев становился чемпионом России четыре раза, приводя к титулу московский ЦСКА и "Спартак" Владикавказ. На счету наставника "Зенита" Сергея Семака также четыре чемпионства, все из которых завоеваны во главе сине-бело-голубых. Семак еще ни разу, будучи главным тренером петербуржцев, не упускал титул чемпиона России. В текущем сезоне "Зенит" также лидирует в РПЛ после 20 сыгранных туров, набрав 48 очков и оторвавшись от ближайших преследователей на семь очков.
Источник: "Матч ТВ"
Газзаев: Семак - лучший тренер России. Здесь даже двух мнений быть не может
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного тренера "Зенита" Сергея Семака безоговорочно лучшим представителем своего амплуа в России.
Фото: ФК "Зенит"