- Валерий Георгиевич, во-первых, очень открытый и эмоциональный человек. Он давал интервью абсолютно в своем стиле. Одну из его фраз выдернули из контекста. Когда его начали спрашивать про отставку в случае поражения, он имел в виду, что, если его отставка сделает чью-то жизнь лучше, то, наверное, он и готов это сделать. В принципе, основной его посыл был в том, что он работает ради страны, команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет. Что вот этот гнет отправления в отставку над ним не висит. Это не значит, что он не ценит работу в сборной. Это абсолютно не так.
Общественный резонанс вызвал ответ главного тренера сборной России Валерия Карпина на вопрос журналистов о том, готов ли специалист покинуть свой пост в случае поражения от команды Ирака в товарищеском матче, который в итоге завершился победой россиян 2:0. Наставник ответил, что не держится за место у руля сборной и готов к увольнению. Данные слова Карпина вызвали критику со стороны многих экспертов. На них отреагировал и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, усомнившийся в желании главного тренера "Ростова" работать в сборной России.
Валерий Карпин продолжает оставаться на посту главного тренера сборной России. Специалист провел во главе национальной команды 12 матчей, в которых одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение. Контракт со сборной России у Карпина рассчитан до 2024 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Митрофанов: слова Карпина об уходе из сборной России были вырваны из контекста. Он работает ради страны
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной были вырваны из контекста.
Фото: РФС