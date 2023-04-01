- Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени. Есть желание самого Игоря остаться в ЦСКА. Для меня это самый главный показатель в таких случаях. Потому что если у футболиста возникают какие-то сомнения, то это уже совсем другая тактика ведения переговоров. Дивеев мне лично говорил, что желает продолжить карьеру в нашем клубе. А дальше — это уже работа менеджмента ЦСКА и представителей игрока. Всем нам нужно найти оптимальный вариант.
Контракт 23-летнего Игоря Дивеева с ЦСКА действует до июня 2024 года. В последнее время в СМИ начала появляться информация об интересе к защитнику сборной России со стороны лидера чемпионата Италии "Наполи", который якобы видит в игроке армейцев замену корейскому футболисту Ким Мин Джэ. В неаполитанском клубе данную информацию опровергли, а агент Дивеева не исключил варианта, при котором итальянская команда действительно может проявлять интерес к футболисту.
Из-за различных травм Дивеев сыграл в текущем сезоне лишь 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В последней встрече до перерыва защитник получил очередную травму, из-за которой может пропустить еще около месяца.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Бабаев - о продлении контракта Дивеева с ЦСКА: Игорь хочет остаться. Нам нужно найти оптимальный вариант
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с продлением контракта защитника Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА