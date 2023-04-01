– На данный момент никаких решений по увольнению главного тренера не принималось, – приводит слова Измайлова "Матч ТВ".
1 апреля московский "Локомотив" крупно обыграл на выезде "Пари Нижний Новгород" (4:0) в рамках 21-го тура чемпионата России благодаря дублю Артема Дзюбы. Также мячи на свой счет записали капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов и вышедший на замену Антон Миранчук, который установил итоговый счет. Отметим, что 27-летний полузащитник забивает в третьем матче подряд - до этого он дважды поразил ворота в матче за сборную России.
"Локомотив" набрал 25 очков после 21-го тура и догнал по очкам "Урал", идущий десятым. "Пари НН" с 19 очками пока находится на 13 строчке и может опуститься на одну позицию по итогам тура.
Гендиректор "Пари НН" Измайлов – об отставке Горлова: на данный момент решений по увольнению тренера не принималось
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Артема Горлова после поражения от "Локомотива" (0:4).
Фото: ФК "Пари НН"