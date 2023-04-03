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Полузащитник "Урала" Влут получил 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

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Суд Нидерландов приговорил атакующего полузащитника "Урала" Рая Влута к двум с половиной годам тюремного заключения.
Фото: ФК "Урал"
Полузащитник "Урала" Рай Влут получил 2,5 года тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом. Также суд выписал запрет на управление автомобилем на четыре года.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов запрашивала 3,5 года тюрьмы для 27-летнего хавбека "Урала" Рая Влута. В 2021 году нидерландский футболист, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на скорости примерно 200 км/ч, в которой погиб четырехлетний ребенок. На момент аварии Влут представлял местный клуб "Хераклес".


Влут Урал
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