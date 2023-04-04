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Канчельскис – о сменах тренеров в "Химках" и "Пари НН": невероятные дебилы работают в футболе России

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал последние тренерские рокировки в "Химках" и "Пари Нижний Новгород".
Фото: Globall Look Press
– Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли. Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну, убрали Гогниева, маленького глупого человечка. А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь. Они для моей книги – как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха. У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

Смена тренера в "Пари НН"? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет. Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать: "Мы сдаемся". Другого выбора не осталось, – приводит слова Канчельскиса Sport24.

3 апреля "Химки" объявили об отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера команды. Под руководством 42-летнего специалиста одноименный клуб выиграл только один из 19-ти матчей в чемпионате и Кубке России. У руля "Химок" его сменил Ринат Билялетдинов.

Сегодня, 4 апреля, примеру из Подмосковья последовал "Пари НН". Нижегородский клуб также анонсировал рокировку на тренерском мостике. Место 35-летнего Артема Горлова, который проиграл пять из шести встреч на посту главного тренера нижегородцев, занял 54-летний экс-наставник "Химок" Сергей Юран.

"Пари НН" после серии из четырех поражений подряд опустился на 13-е место в таблице и теперь находится в зоне стыковых игр. "Химки" по-прежнему сохраняют за собой 15-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков.


Канчельскис Юран Горлов Гогниев Химки Нижний Новгород
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