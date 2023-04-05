ЦСКА сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России в форме с юбилейной эмблемой, которая посвящена 20-летию со дня дебюта вратаря Игоря Акинфеева за "армейцев".
Встреча состоится сегодня, 5 марта, в Москве на домашней арене ЦСКА. Начало матча в 19:30 по московскому времени.
Игорь Акинфеев является воспитанником академии "армейцев", и всю игровую карьеру он проводит в родном клубе. За московскую команду россиянин провел 729 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 652 мяча и 307 раз отстоял "на ноль". Акинфеев 6 раз выигрывал чемпионат и Кубок России, 7 раз выигрывал Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
ЦСКА сыграет с "Крыльями Советов" в форме с эмблемой, посвященной 20-летнему юбилею со дня дебюта Акинфеева
На матч 1/2 финала Кубка России против "Крыльев Советов" ЦСКА выйдет в особенной форме с эмблемой, которая посвящена 20-летию со дня дебюта голкипера Игоря Акинфеева за клуб.