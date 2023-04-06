– Считаю, что заседание КДК надо делать открытым. Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных. А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать, – приводит слова Салиховой Sport24.
По итогам сегодняшнего заседания КДК РФС Гильермо Абаскаль избежал дисквалификации и получил денежный штраф в 60 тысяч рублей за неспортивное поведение. Напомним, после безголевой ничьей в домашней встрече с "Ахматом" (0:0) в минувший уик-энд Абаскаль на пресс-конференции обрушился с резкой критикой в адрес арбитра встречи Алексея Сухого.
Причиной недовольства со стороны испанского специалиста явились якобы непоследовательность в судейских решениях, а также позволение голкиперу гостей Гиорги Шелии безнаказанно тянуть время.
После вызова на заседание КДК РФС пресс-служба "Спартака" сделала заявление о том, что "Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле". Зарема Салихова, супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна, отметила недопустимость вызова главного тренера команды Абаскаля "на ковер".
Зарема – о штрафе Абаскалю: заседание КДК надо делать открытым. Многие представляют себе процедуру типа суда присяжных
Зарема Салихова, спутница бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на решение КДК РФС оштрафовать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"