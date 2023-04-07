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Даса: вылет из Кубка - тяжелый момент для "Динамо". Мы хотим покорять новые вершины

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Защитник "Динамо" Эли Даса признался, что в команде тяжело восприняли вылет из Кубка России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
- В первую очередь, нужно держаться всем вместе, ведь вылет из Кубка — по-настоящему тяжелый момент для всей команды. Мы хотим покорять новые вершины. Будем делать все возможное, чтобы забивать голы и набирать очки в каждом туре РПЛ. В моменты поражений, что в жизни, что в футболе, — ты должен собраться с силами и двигаться дальше.

Московское "Динамо" не сумело в Москве, на своем поле, переиграть тольяттинский "Акрон" из Второй лиги. Бело-голубые, выбившие из розыгрыша Кубка России на предыдущей стадии санкт-петербургский "Зенит", который лидирует с существенным отрывом в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, закончили свою борьбу за национальный кубок на стадии полуфинала Пути регионов. В чемпионате России следующий матч у "Динамо" пройдет уже завтра, 8 апреля. Бело-голубые сыграют в дерби со "Спартаком". После 21 сыгранного матча между соперниками в турнирной таблице шесть очков преимущества у красно-белых. "Динамо" занимает пятое место с 35 очками, "Спартак" - третий с 41 баллом.

Источник: Sport24


Кубок России Динамо Даса
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