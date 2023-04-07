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Щетинин - о непоставленном пенальти в матче с "Краснодаром": может, если бы я дольше лежал, то назначили бы

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Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин высказался по поводу эпизода, произошедшего в штрафной площадке "Краснодара" в кубковом поединке (1:1, 3-5 пен.).
Фото: ФК "Ростов"
- Было три проверки VAR. При первых двух на поле не было Николая Комличенко. Поставили бы, если бы он играл с самого начала? Нет (улыбается). Да там и пенальти были спорные. Однако в моем случае был фол, судья не поставил. Может, если бы я дольше лежал, то назначили бы, - приводит мнение Щетинина "Матч ТВ".

Вчера "Ростов" прекратил борьбу за Кубок России, проиграв "Краснодару" (1:1, 3:5 пен.) Счет открыла дружина Владимира Ивича благодаря голу Эдуарда Сперцяна. Первая половина поединка так и закончилась со счетом 1:0. Во вторые 45 минут игры команда Валерия Карпина перехватила инициативу и ушла от поражения. Отличился Роман Тугарев. Отметим, что в штрафной площади "Краснодара" по ходу игры произошло сразу три эпизода, которые потребовали вмешательства ВАР. Самый спорный случился в первой половине матча, когда защитник "быков" Кайо произвел удар в область ноги Голенкова. Судья из Санкт-Петербурга Безбородов не нашел ничего криминального в этом столкновении и продолжил игру. ВАР позвал его пересмотреть видео, но даже после похода к монитору Безбородов своего решения не изменил.


Кубок России Щетинин Ростов Краснодар
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