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Журналист Кириленко: "Ростов" не интересуется Агкацевым

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Голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева не будет в "Ростове".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Ростову" не интересна кандидатура 21-летнего российского голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" хотел бы видеть Станислава Агкацев в своей команде. По данным источника, игра голкипера нравится наставнику вратарей дончан Виталию Кафанову. В этом сезоне дублер Матвея Сафонова провел 5 встреч, в которых пропустил 5 голов, при этом 2 раза сохранив своим ворота в неприкосновенности. Вратарская бригада "Ростова" состоит из Сергея Песьякова, Никита Медведева и Михаила Цулая.

Источник: телеграм-канал журналиста Никиты Кириленко


Российские трансферы Агкацев Краснодар Ростов
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