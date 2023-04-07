По информации источника, "Ростову" не интересна кандидатура 21-летнего российского голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" хотел бы видеть Станислава Агкацев в своей команде. По данным источника, игра голкипера нравится наставнику вратарей дончан Виталию Кафанову. В этом сезоне дублер Матвея Сафонова провел 5 встреч, в которых пропустил 5 голов, при этом 2 раза сохранив своим ворота в неприкосновенности. Вратарская бригада "Ростова" состоит из Сергея Песьякова, Никита Медведева и Михаила Цулая.
Источник: телеграм-канал журналиста Никиты Кириленко
Журналист Кириленко: "Ростов" не интересуется Агкацевым
Голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева не будет в "Ростове".
Фото: ФК "Краснодар"