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Терюшков – о словах Кержакова: хотелось бы на время забыть, что есть такой футболист. Трусость сейчас не в теме

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Депутат государственной думы РФ, экс-член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на фразу Александра Кержакова, что он уехал из России из-за страха.
Фото: ФК "Химки"
– Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист, на время забыть. Мы не испытываем к нему ненависти, он не враг, просто сейчас такое время, что не до него. Его страхи никого не волнуют, потому что трусость сейчас не в теме. Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним.

Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта. Есть, кстати, футбольный фристайл, когда играешь сам с собой. Там нет проигрыша, но и выиграть невозможно, – приводит слова Терюшкова "РБ Спорт".

1 апреля стало известно об отставке Александра Кержакова с поста главного тренера кипрской "Кармиотиссы". На момент ухода 40-летнего специалиста из клуба его команда занимала десятое место, на котором он принял ее 10 февраля. Таким образом, лучший бомбардир в истории чемпионатов России проработал за границей менее двух месяцев.

В интервью Нобелю Арустамяну он также признался, что впервые подал в отставку самостоятельно. По словам Кержакова, ему следовало более внимательно изучить историю клуба и его руководства. Во главе с россиянином "Кармиотисса" выиграла две из семи встреч в чемпионате Кипра.


Терюшков Кержаков А. Кармиотисса
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