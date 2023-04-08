- Хорошо, что сравняли, 3:3, но результатом недовольны. Все три гола пропустили из-за своих ошибок. Не должны были допускать, простейшие ошибки. Хорошо, что забили третий. Могли забивать и четвертый. В целом, игрой не очень довольны. А так, судя по тому, что мы проигрывали 2:3, результат удовлетворительный, - приводит мнение Соболева "Матч Премьер".
Сегодня дружина Гильермо Абаскаля снова не сумела выиграть. На этот раз "Спартак" сыграл вничью с "Динамо". Красно-белые не знают побед уже 5 матчей подряд. Примечательно, что "Спартак" открыл счет в поединке, но к 88-й минуте уже проигрывал 2:3. Главный героем игры стал российский центрфорвард Александр Соболев, отметившийся дублем и автоголом. Исход матча решил 11-метровый в ворота "Динамо", поставленный ростовчанином Сергеем Ивановым за нарушение израильского защитника Эли Дасы, которые, по мнению судьи, не по правилам сыграл с Романом Зобниным. Вызвавшийся пробивать пенальти Соболев уверенно его реализовал, разведя снаряд и Шунина по разным углам.
Соболев: могли забивать и четвертый. Результат удовлетворительный
Российский футболист "Спартака" Александр Соболев поделился своими впечатлениями об итоге поединка против "Динамо" (3:3).
Фото: РФС