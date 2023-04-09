- Лидер чемпионата сейчас живет отдельной ото всех жизнью, у него очень комфортное преимущество, а все, кто ниже, ведут ожесточенную борьбу за каждое очко. Поэтому где-то может дать и слабину, если соперник окажется достаточно дерзок. "Локо" сейчас как раз в таком настроении. Но и "Зенит" вполне в состоянии парализовать все сильные стороны железнодорожников, если захочет. Посмотрим, найдет ли лучший тренер марта ключик к воротам гостей. Фаворита выделить тут невозможно, поэтому напрашивается ничья, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 51 очко в 21 сыгранном матче, отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя составляет 7 очков. Московский "Локомотив" с 25 очками в 21 матче занимает в таблице 11-ю позицию, при этом "железнодорожники" являются лучшей командой весеннего отрезка РПЛ - единственным клубом, который одержал 4 победы во всех 4 весенних матчах.
9 апреля "Локомотив" и "Зенит" сыграют между собой на столичной "РЖД Арене" в рамках 22 тура РПЛ, матч начнется в 20:00 по московскому времени.
Тихонов: "Зенит" живет отдельной от всех жизнью с комфортным преимуществом. Но "Локо" может оказаться достаточно дерзок
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов дал комментарий по предстоящему матчу 22 тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"