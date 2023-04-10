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Федун: пока ничего хорошего про результаты "Спартака" сказать нельзя. Где-то ему везет, но так продолжаться не может

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Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун оценил выступление команды после своего ухода с поста президента московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
– Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты "Спартака" сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то "Спартаку" не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы, – приводит слова Федуна ТАСС.

Леонид Федун покинул пост президента "Спартака" в августе прошлого года. Последним трофеем под руководством 67-летнего бизнесмена стал Кубок России в прошлом сезоне.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России красно-белые с 42 очками замыкают тройку лидеров таблицы. Отставание от "Ростова" насчитывает два очка, от лидирующего "Зенита" – 12. Кроме того, команда Гильермо Абаскаля продолжает претендовать на победу в Кубке России. Соперником москвичей в 1/2 финала Пути регионов станет тольяттинский "Акрон". Встреча на выбывание состоится 19 апреля в Жигулевске (Самарская область).


Федун Спартак
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