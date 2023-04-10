– Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты "Спартака" сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то "Спартаку" не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы, – приводит слова Федуна ТАСС.
Леонид Федун покинул пост президента "Спартака" в августе прошлого года. Последним трофеем под руководством 67-летнего бизнесмена стал Кубок России в прошлом сезоне.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России красно-белые с 42 очками замыкают тройку лидеров таблицы. Отставание от "Ростова" насчитывает два очка, от лидирующего "Зенита" – 12. Кроме того, команда Гильермо Абаскаля продолжает претендовать на победу в Кубке России. Соперником москвичей в 1/2 финала Пути регионов станет тольяттинский "Акрон". Встреча на выбывание состоится 19 апреля в Жигулевске (Самарская область).
Федун: пока ничего хорошего про результаты "Спартака" сказать нельзя. Где-то ему везет, но так продолжаться не может
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун оценил выступление команды после своего ухода с поста президента московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"