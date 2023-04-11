- "Газпром" поможет "Бешикташу" осуществить трансфер Баринова? Я так не думаю.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что "Газпром" приобретет права на название домашнего стадиона "Бешикташа" за 60 миллионов евро. Ранее после событий февраля прошлого года от спонсорства "Газпрома" отказался немецкий футбольный клуб "Шальке" и УЕФА. Российская компания долгая время была одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов.
Источник: Sport24
Гендиректор "Бешикташа": "Газпром" поможет осуществить трансфер Баринова? Я так не думаю
Генеральный директор "Бешикташа" Джейхун Казанчи прокомментировал слухи о возможной помощи "Газпрома" в приобретении игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"