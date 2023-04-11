– Андрей Талалаев – прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи – это говорит о многом. Слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, "Химки" сегодня – единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах. Приглашение Талалаева имеет большую цель для будущего команды.
Уже надоело смотреть, как в прессе "песочат" руководство клуба. Пора взять бразды правления в руки и избрать одного "лодочника", который назначит курс и по этому курсу будет работать со своими помощниками, – приводит слова Кавазашвили "Чемпионат".
Сегодня, 11 апреля, руководство подмосковных "Химок" подтвердило назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды. Контракт с 50-летним специалистом подписан на пять лет. Ранее он уже трудился на благо подмосковного клуба в сезоне-2019/20.
На момент прихода Талалаева в клуб его новая команда делит с "Торпедо" нижнюю строчку в таблице чемпионата России. У обоих клубов по 13 очков. Подмосковный коллектив опережает черно-белых лишь благодаря победе в личной встрече в рамках 4-го тура РПЛ. Любопытно, что Талалаев был уволен в третьей декаде марта именно из "Торпедо".
Новый рулевой "Химок" дебютирует на тренерском мостике подмосковной команды в субботу, 15 апреля, в Самаре матчем против "Крыльев Советов". Игра начнется в 15:00 по местному времени (14:00 мск). "Крылья Советов" занимают 12-е место в чемпионате страны, имея на счету 24 очка.
Кавазашвили: "Химки" сегодня – единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на решение руководства "Химок" назначить Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"