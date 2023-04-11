- В "Химках" всё очень быстро меняется: только назначили одного — пришёл другой. Сейчас они пытаются зацепиться за последний вагон поезда в надежде хотя бы на стыки. Но им уже мало что поможет. Талалаев — эмоциональный тренер, может устроить встряску, но в "Торпедо" у него это не получилось. Получится ли в "Химках" — посмотрим, - приводит мнение Дьякова "Чемпионат".
Сегодня 50-летний российский специалист Андрей Талалаев был утвержден наставником "Химок". Это уже 5-й тренер химчан в текущем сезоне. Клуб начинал текущий сезон под руководством Сергея Юрана. Но после стартовых 4 туров он был уволен. На его место пришел Николай Писарев. Специалист долго не продержался на этом посту. Уже в сентябре новым наставником красно-черных стал Спартак Гогниев, который руководил командой до апреля этого года. После разгромного поражения от "Краснодара" (0:6) руководство подмосковного коллектива прекратило сотрудничество со Спартаком. На игру с ЦСКА (0:3) команду выводил Ринат Билялетдинов. "Химки" после 22 туров располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 13 очков. Отставание от зоны стыков, в которых находятся "Факел" и "Пари НН", составляет 4 балла.
Дьяков – о назначении Талалаева: "Химки" пытаются зацепиться за последний вагон поезда в надежде хотя бы на стыки
Экс-футболист "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков поделился своей точкой зрения на назначение Андрея Талалаева главным тренером "Химок".
Фото: "Матч ТВ"