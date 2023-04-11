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Корнеев: Сперцян - очень талантливый игрок, и я не удивляюсь, что есть интерес по нему от больших команд

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Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мыслями по поводу интереса европейских клубов к армянскому футболисту "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"
- Сперцян — очень талантливый игрок, и я не удивляюсь, что есть интерес по нему от больших команд. Он должен выбрать проект именно по спортивному плану, - приводит мнение Корнеева "Матч ТВ".

Выпускник академии "Краснодара" Эдуард Сперцян в этом сезоне провел за свой родной клуб 30 поединков. За этот отрезок игроку сборной Армении удалось отметиться 12 голами. Также атакующий хавбек 10 раз ассистировал своим партнерам по команде. Сперцян тратит на каждое голевое действие в среднем 209 минут игрового времени. Контракт Эдуарда с "быками" рассчитан до конца июня 2026 года. Зимой в различных СМИ появлялись сведения о том, что в услугах выпускника академии южан заинтересованы различные европейские клубы. В активе футболиста 3 гола в в 15 встречах за сборную Армении.


Корнеев Сперцян Краснодар
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