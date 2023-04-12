- К сожалению, такие решения, как неназначенный пенальти на последней минуте в ворота "Зенита" в матче на Кубок и назначенный пенальти в ворота "Динамо", изменивший итог матча во встрече со "Спартаком", заставляют думать о том, что коррупция в нашем футболе существует. Это подрывает основы спорта и занижает престиж клубов. С коррупцией в футболе надо бороться и выжигать ее каленым железом. Я бы рекомендовал РФС подключить правоохранительные органы в расследовании таких спортивных преступлений. От этого наш футбол станет только лучше, - передает слова Добровинского Sport24.
В матче второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" на 67 минуте игры главным рефери Евгением Кукуляком после личного видеопросмотра не был назначен 11-метровый в ворота "Зенита" за удар полузащитника Клаудиньо по ноге нападающего Константина Тюкавина. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС единогласно признала это решение ошибочным. Матч завершился ничьей 1:1 и победой "Динамо" в серии пенальти (5:4).
В матче 22 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" на последних минутах матчах при счете 2:3 главным рефери Сергеем Ивановым после личного видеопросмотра был назначен сомнительный 11-метровый в ворота бело-голубых, который позднее также был единогласно признан ошибочным членами ЭСК. Этот пенальти помог "Спартаку" сравнять счет, матч завершился вничью 3:3.
Адвокат Добровинский о пенальти в матче "Спартак" - "Динамо": рекомендовал бы РФС подключить правоохранительные органы
Адвокат Александр Добровинский высказал мнение о причинах историй с назначенными и неназначенными пенальти в матчах "Динамо" с "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"