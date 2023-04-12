"Сейчас это все слухи, мы не получили ничего официального, поэтому на данный момент нам нечего подтверждать", - приводит слова Баки "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" планирует провести международный товарищеский турнир. Также сообщалось, что соревнование должно состояться в Санкт-Петербурге летом. Участниками могут стать "Црвена Звезда" из Сербии и "Фенербахче", представляющий чемпионат Турции.
В "Фенербахче" не подтвердили возможное участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге
Член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки не подтвердил участие турецкого клуба в летнем товарищеском турнире в городе на Неве.
Фото: ФК "Зенит"