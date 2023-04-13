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Игрок "Торпедо" Рейна: Аршавин был близок по уровню к Месси! Я помню, в детстве он был одним из лучших в "Арсенале"!

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Нападающий "Торпедо" Йорди Рейна сравнил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина с форвардом "ПСЖ" Лионелем Месси.
Фото: РИА Новости
- Кто в РПЛ может сравниться с Месси по уровню техники? Не так много игроков РПЛ знаю, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Раньше был Аршавин. Он не такого же уровня, что Месси, но близко, он был очень хорош! Я помню, в детстве он был одним из лучших в "Арсенале"!

Андрей Аршавин играл за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2012 год. Всего за "канониров" российский полузащитник сыграл 144 матча, в которых отметился 78 забитыми мячами и 46 результативными передачами. "Арсенал" покупал Аршавина у "Зенита" за 16,5 миллионов евро. Аргентинский нападающий Лионель Месси сейчас защищает цвета французского "ПСЖ", в 2022 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Месси Торпедо Рейна Аршавин ПСЖ Лига 1
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