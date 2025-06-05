По информации журналиста Карпова 28-летний защитник Виталий Стежко переходит в «Краснодар» из «Черноморца». Сумма трансфера составит около 40 млн рублей. Контракт рассчитан на три года, а зарплата игрока — примерно 2,5 млн рублей в месяц. Медосмотр запланирован на сегодня, подписание ожидается в ближайшие дни.
Стежко — воспитанник академии «Краснодара» и уроженец станицы Бузиновской. За основную команду он провел всего два матча, но в «Краснодаре-2» сыграл 111 встреч (второй показатель в истории команды после Григоряна), был капитаном.
в 2021 году стороны не договорились по условиям нового контракта, и Стежко покинул клуб. Тогда Сергей Галицкий при расставании пожелал ему вернуться домой — и спустя три года камбэк становится реальностью.
В прошедшем сезоне Стежко провел 30 матчей в Первой лиге в которых заюил 2 гола и сделал 1 ассист. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Краснодар" вернет Стежко — воспитанника клуба и лучшего защитника Первой лиги
«Краснодар» подписывает бывшего воспитанника Виталия Стежко из «Черноморца».
Фото: ФК "Краснодар"