"Оренбург". Почему? 15-е место выше проигравшего стыки "Нижнего", - приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Оренбург" занял 15 место в турнирной таблице РПЛ и напрямую вылетел из лиги. Сегодня, 3 июня, состоялось собрание клубов РПЛ, на котором прошло голосование за то, какой клуб останется в РПЛ вместо "Химок". Напомним, что подмосковный клуб не прошел лицензирование РФС и не сможет выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Сообщалось, что все клубы РПЛ, кроме "Зенита", проголосовали за сохранение "Пари НН" в РПЛ, футбольный клуб "Сочи" воздержался от голосования.
"Зенит" проголосовал за сохранение "Оренбурга" в РПЛ
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, кто по мнению петербургского клуба должен занять место "Химок" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"