По информации «Спорт-Экспресс» нападающий Николай Комличенко договорился о подписании трёхлетнего контракта с «Локомотивом». В среду, 4 июня, футболист прошёл медосмотр, и теперь клубы финализируют условия его перехода.
Комличенко играет за «Ростов» с июля 2021 года, перейдя из московского «Динамо» за 1,5 миллионов евро. За это время он провёл 130 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего нападающего составляет 3,5 миллиона евро.
"СЭ": Комличенко подпишет трёхлетний контракт с "Локомотивом"
Форвард «Ростова» Николай Комличенко в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива».
Фото: ФК "Ростов"