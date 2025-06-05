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"СЭ": Комличенко подпишет трёхлетний контракт с "Локомотивом"

Форвард «Ростова» Николай Комличенко в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива».

Фото: ФК "Ростов"
По информации «Спорт-Экспресс» нападающий Николай Комличенко договорился о подписании трёхлетнего контракта с «Локомотивом». В среду, 4 июня, футболист прошёл медосмотр, и теперь клубы финализируют условия его перехода.

Комличенко играет за «Ростов» с июля 2021 года, перейдя из московского «Динамо» за 1,5 миллионов евро. За это время он провёл 130 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего нападающего составляет 3,5 миллиона евро.

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