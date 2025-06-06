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Агент: Погостнов планирует начать сборы в "Локомотиве", нет планов по аренде или трансфере

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Егора Погостнова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"На сегодняшний день Егор планирует начать сборы в составе московской команды. Никаких планов по аренде или трансфере точно нет пока у "Локомотива". Соответственно, и мы этот момент не можем рассматривать, так как клуб нам об этом не говорил", - приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Локомотива" Егор Погостнов в летнее трансферное окно может перейти в другой российский клуб.

В завершившемся сезоне защитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 1,8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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