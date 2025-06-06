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Бывший игрок "Факела" Гонгадзе заявил, что хочет вернуться в РПЛ

Экс-футболист "Факела" Георгий Гонгадзе рассказал о дальнейших планах на карьеру.
Фото: РПЛ
"Не отсекаю варианты в Первой лиге. Но, конечно, хочется вернуться в РПЛ, где уже выступал. Как у любого спортсмена и человека у меня есть свои амбиции, сам чувствую, что могу играть в Премьер-лиге", - цитирует Гонгадзе Metaratings.

В сезоне-2024/2025 Георгий Гонгадзе провел за "СКА-Хабаровск" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 2 результативные передачи. Ранее форвард выступал за московское "Торпедо", воронежский "Факел", "СКА Ростов" и ряд других российских клубов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нападающего в 500 тысяч евро, контракт футболиста с хабаровским клубом истекает в конце июня этого года.

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