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В "Крыльях Советов" объяснили, почему назначили Магомеда Адиева на пост главного тренера

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Переговоры были сложными в том плане, что было много кандидатов. Пересмотрели много резюме, многих кандидатов знали лично, но выбор пал на Адиева, так как его видение футбола совпадает с видением руководства области", - цитирует Пименова "Матч ТВ".

Вчера, 5 июня, самарские "Крылья Советов" объявили о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера - контракт со специалистом был заключен на один сезон с возможностью продления по соглашению сторон.

По итогам сезона-2024/2025 самарцы заняли десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 31 балл. После сезоне руководство клуба отправило Игоря Осинькина в отставку с поста главного тренера.

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