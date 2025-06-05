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Источник: Муро покидает "Оренбург" и возвращается в Аргентину

Защитник «Оренбурга» Томас Муро продолжит карьеру на родине в Аргентине.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации Radio Nihuil 23-летний аргентинец Муро покидает «Оренбург» и продолжит карьеру в клубе «Индепендьенте».

Томас Муро присоединился к «Оренбургу» летом 2023 года за 1 миллион евро из Химнасии. С тех пор он провел 10 матчей, в которых сделал 1 ассист. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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