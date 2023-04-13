- Самая нелепая новость, наверное, была про "Галатасарай". Там все так раскачали: все-все-все, уже контракт оформлен. А на самом деле, я сразу там сказал "нет". Я сижу, читаю: по ходу дела, я уже в "Галатасарае". Думал, может, без меня решили там что-то. А на самом деле, мне сказали, что есть предложение, я сказал — нет. И все.
Арсен Захарян является этническим армянином. В турецких СМИ писали о том, что против трансфера в "Галатасарай" выступает отец футболиста "Динамо", хотя сам игрок был не против перехода в гранд турецкого футбола. Сообщалось, что "Галатасарай" заплатит за 19-летнего Захаряна около 15 миллионов евро, что соответствовало сумме отступных, прописанных в контракте полузащитника с "Динамо". Сам Захарян также заявлял, что не перешел в "Галатасарай" по личным причинам.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Захарян - о "Галатасарае": самая нелепая новость, я сразу сказал "нет"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян высказался о слухам о своем переходе в турецкий "Галатасарай".
Фото: ФК "Динамо"