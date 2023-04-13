– Конечно, за нападающего должны говорить его голы. Пока Матео не удается забивать столько, сколько он хотел и мог бы. Пока просто не хватает уверенности в себе. Когда наступает неудачная серия, уверенности становится меньше.
Думаю, Кассьерру должно прорвать. Скоро это произойдет, и он преобразится. Это отличный футболист, который достоин стать бомбардиром и оставить след в истории "Зенита", – приводит слова Родригао Metaratings.
В минувшем туре Матео Кассьерра забил победный мяч "Зенита" в ворота "Локомотива" (2:1). Этот гол стал для 26-летнего колумбийца первым в нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе сине-бело-голубых. Для этого ему понадобилось появиться на поле в 19-ти встречах. Ранее Кассьерра забивал за питерский клуб исключительно в Кубке и Суперкубке страны.
Такая безголевая серия колумбийца удивительна тем, что в прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром "Сочи", наколотив 14 голов в РПЛ. В рамках 23-го тура "Зенит" отправится в Ростов-на-Дону, где 16 апреля сыграет с местным "Ростовом".
Родригао – о 18-матчевой безголевой серии Кассьерры в составе "Зенита" в РПЛ: пока просто не хватает уверенности в себе
Защитник "Зенита" Родригао объяснил причину низкой результативности форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"