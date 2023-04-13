– Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы. Но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные. Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече, – цитирует Карпина "СЭ".
В рамках 23-го тура чемпионата России "Ростов" примет "Зенит" в матче лидеров турнирной таблицы. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые с 54 очками уверенно лидируют за восемь туров до завершения сезона. "Зенит" опережает идущий вторым "Ростов" на 9 баллов. "Спартак" располагается на третьей строчке, отставая от лидера на 12 очков. На минимальном расстоянии в турнирной таблице от красно-белых идет ЦСКА, занимающий четвертую позицию с 41 очком.
Карпин – о предстоящей игре с "Зенитом": ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ с лидером таблицы "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"