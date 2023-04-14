- Время в "Спартаке" — одно из самых тяжелых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Отпустили в итоге только в "Крылья", перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. Я должен был лететь на летние сборы со "Спартаком", но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в "Крылья". Ответил: "Я согласен. Готов приехать через 10 минут". А сам в Смоленске сижу (смеется).
23-летний Глушенков - воспитанник академии "Чертаново". В 2019 году нападающий перебрался в московский "Спартак", откуда в общей сложности трижды уходил в аренду в самарские "Крылья Советов" и подмосковные "Химки". Всего за красно-белых Глушенков сыграл 11 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Нападающий оформил полноценный переход в "Крылья Советов" летом прошлого года. Сумма трансфера оценивается в 1,8 миллиона евро. Уже через полгода Глушенкова выкупил "Локомотив", заплативший за футболиста самарцам 2,6 миллиона евро. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.
Источник: Sport24
Глушенков: время в "Спартаке" — одно из самых тяжелых в карьере
Нападающий "Локомотива" Максим Глушенков назвал время в "Спартаке" одним из самых тяжелых в карьере.
Фото: ПФК "Крылья Советов"