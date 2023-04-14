– Любой хороший российский игрок пригодится "Зениту". Все зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят "Зенит". Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском "Динамо" собирал сборную Украины. Это нормальная футбольная система. В мадридский "Реал" и "Барселону" все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и "Зенит" в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет – тот придет, – приводит слова Орлова Sport24.
В шорт-листе кандидатов в стан сине-бело-голубых фигурировали нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев, форвард "Динамо" Константин Тюкавин, голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, вратарь "Локомотива" Илья Лантратов и ряд других футболистов.
При этом фамилии Тюкавина и Пиняева назывались в качестве возможной замены натурализованным бразильцам "Зенита" Малкому и Клаудиньо на случай их возможного ухода в ближайшее трансферное окно. Недавно в интервью Relevo 26-летний Малком признался, что рассматривает вариант перехода в иностранный клуб летом.
В заключительном матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" на домашнем стадионе примет лидера турнира санкт-петербургский "Зенит". Игра состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 16 апреля. Соперники делят верхние строчки в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака опережает коллектив с берегов Дона на 9 очков.
В предыдущем туре "Ростов" ушел от поражения в выездной встрече с "Оренбургом" (2:2), забив два гола после 80-й минуты. "Зенит" также в гостях одержал волевую победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1. На гол Максима Глушенкова действующие чемпионы страны ответили точными ударами Вендела и Матео Кассьерры. Отметим, что для последнего этот мяч стал первым забитым в составе питерского клуба в текущем розыгрыше чемпионата России. Для этого 26-летнему колумбийцу потребовалось 19 матчей в РПЛ.
Орлов – об интересе к Пиняеву и Тюкавину: в "Реал" и "Барселону" все хотят попасть. Так же и "Зенит" в России.
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что "Зенит" проявляет интерес к целой группе игроков из клубов РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"